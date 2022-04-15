Германия потратит дополнительно 2 млрд евро, чтобы помочь Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует выделить 2 млрд евро на дополнительную военную помощь. Более 1 млрд евро из них будут направлены Украине. Об этом сообщил немецкий телеканал ARD, информацию подтвердил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Сообщения СМИ верны: поправки к бюджету предусматривают увеличение дополнительной военной помощи на 2 млрд евро. Средства пойдут в основном в пользу Украины. Канцлер давно потребовал это, — написал Линднер в своём Twitter.

Согласно информации ARD, еще 400 млн евро пойдут в Европейский фонд мира, также закупающий оружие для Украины. Кроме того, 400 млн направят другим странам. Каким именно, не уточняется.

Ранее Германия заявляла о том, что будет оказывать Украине лишь экономическую поддержку, без поставок оружия в страну, однако с началом российской спецоперации руководство государства пересмотрело своё подход к данному вопросу.

15 апреля вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек заявил, что нужно увеличить количество и качество поставок оружия на Украину. Политик при этом отметил, что эти действия не должны привести к тому, чтобы «самим стать целью». По его словам, Берлин пока исключает поставки тяжёлых танков и истребителей. Он также добавил, что решения о поставках вооружения Киеву ФРГ обсуждает с партнёрами по Европе и НАТО. По словам вице-канцлера, ЕС действует как единое целое.