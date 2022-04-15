Москва направила Западу ноту по поводу поставок вооружений Украине

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Российская сторона направила всем странам, в том числе США, ноту в связи с поставками вооружений Украине. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором говорилось, что Россия направила США ноту в связи с поставками вооружений на Украину.

Да, отправили, — подтвердила Захарова.

Отвечая на вопрос, в какие именно страны был направлен документ, она сказала, что во все.

Ранее президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, ВСУ получат артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, другие вооружения. Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки продолжат поставки оружия на Украину для самообороны.

В Пентагоне заявили, что США передадут Киеву 11 вертолётов Ми-17, 200 бронетранспортёров M113, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade, а также 500 ракет Javelin.