Китайские власти создадут чёрный список караоке-песен

Китайские власти рассказали о создании чёрного списка караоке-песен, который содержит «незаконный контент». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Министерство культуры и туризма страны.

В список войдут песни, которые ставят под угрозу национальное единство, суверенитет и территориальную целостность страны, а также нарушают религиозную политику государства или поощряют незаконную деятельность.

В министерстве отметили, что в связи с большим количеством музыкальных композиций в библиотеках ответственность за контент будут нести его поставщики, а не владельцы заведений. Власти заявили, что будут поощрять исполнение «здоровых и воодушевляющих» песен.

Соответствующий закон вступит в силу с 1 октября.

Ранее сообщалось, что китайские власти запретили трансляцию британского общественного телеканала BBC World News на территории КНР, поскольку он не соответствует требованиям для вещания.

Китай служит наиболее ярким примером страны, где имеется система цензуры. Власти этого государства не только умело используют технические инструменты, но и разработали уникальную систему допуска к противоречивой информации в зависимости от уровня образования и социального положения граждан.