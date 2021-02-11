Китайские власти запретили трансляцию BBC World News

https://static.news.ru/photo/3bba2a6e-6c8b-11eb-a786-96000091f725_660.jpg Фото: Zhang Ailin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайское управление радио и телевидения (NRTA) запретило трансляцию британского общественного телеканала BBC World News на территории КНР.

Поскольку канал не соответствует требованиям для вещания в Китае в качестве зарубежного канала, BBC World News не имеет права продолжать свою работу на территории Китая. NRTA не примет заявку на вещание канала на новый год, — сообщили в регуляторе.

Регулятор считает, что британский канал неверно освещает происходящие в стране события. Он якобы систематически нарушает предъявляемые к телеканалам требования, а также нарушает принцип достоверности и непредвзятости, передаёт CGTN.

4 февраля британский регулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского международного телеканала CGTN в связи с несоответствием требованиям. Согласно британскому законодательству, владелец лицензии должен нести ответственность за выпускаемый продукт и не должен контролироваться политическими структурами. При этом в Ofcom выяснили, что оба правила были нарушены.

Ранее журналистку из Австралии Чэн Лэй арестовали в Китае после шести месяцев задержания. Её подозревают в передаче государственных секретов за границу.