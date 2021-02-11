Китайские власти запретили трансляцию BBC World News

Китайское управление радио и телевидения (NRTA) запретило трансляцию британского общественного телеканала BBC World News на территории КНР.
Поскольку канал не соответствует требованиям для вещания в Китае в качестве зарубежного канала, BBC World News не имеет права продолжать свою работу на территории Китая. NRTA не примет заявку на вещание канала на новый год, — сообщили в регуляторе.
Регулятор считает, что британский канал неверно освещает происходящие в стране события. Он якобы систематически нарушает предъявляемые к телеканалам требования, а также нарушает принцип достоверности и непредвзятости,
4 февраля британский регулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского международного телеканала CGTN в связи с несоответствием требованиям. Согласно британскому законодательству, владелец лицензии должен нести ответственность за выпускаемый продукт и не должен контролироваться политическими структурами. При этом в Ofcom выяснили, что оба правила были нарушены.
Ранее журналистку из Австралии Чэн Лэй арестовали в Китае после шести месяцев задержания. Её подозревают в передаче государственных секретов за границу.