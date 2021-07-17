Китайцы потребовали у ВОЗ проверить биолабораторию США

Более полумиллиона пользователей Интернета в Китае подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с требованием расследовать ситуацию в американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Китайцы заметили, что такие проверки необходимы для предотвращения следующих пандемий. По мнению составителей обращения, ВОЗ следует обратить внимание на лаборатории, в которых исследуются опасные вирусы. В частности, китайцы призвали проверить Институт по изучению инфекционных заболеваний Армии США (USAMRIID) на базе Форт-Детрик в Мэриленде, где, как утверждается, содержатся опасные и заразные вирусы.

Осенью 2019 года в лаборатории произошла утечка до вспышки эпидемии COVID-19, однако подробную информацию США не разглашают под предлогом национальной безопасности, — уточняется в письме.

При этом в документе сказано, что Китай в начале пандемии предоставил доступ вирусологам из разных стран в Уханьский институт вирусологии. В то же время США отказались пойти на такой же шаг.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не стал исключать вероятность искусственного происхождения коронавируса.