Китай выступил против размещения ракет США на Тихом океане и в Европе

Китай решительно выступает против размещения американских ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР. Там отметили, что в НАТО должны отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков и прикладывать больше усилий, способствующих поддержанию международной и региональной безопасности и стабильности.

Китай твёрдо придерживается оборонительного характера национальной оборонной политики, придерживается неприменения ядерного оружия первым, — заявили в ведомстве.

Там отметили, что КНР никогда не размещал ядерное оружие вне собственной территории и не предоставлял «ядерный зонтик» другим странам.

МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО и, в частности, с США 17 декабря. В них Москва предлагает Альянсу взять обязательство о дальнейшем нерасширении на Восток, а также о неприсоединении Украины и других стран бывшего СССР.

Кроме того, стороны обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены оппонентом как угроза. Также Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов и отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО. В договоре предлагается закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны.