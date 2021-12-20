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Китай выступил против размещения ракет США на Тихом океане и в Европе

08:23, 21 декабря 2021
Китай выступил против размещения ракет США на Тихом океане и в Европе Фото: U.S. Department of Defense/via Global Look Press
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Китай решительно выступает против размещения американских ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР. Там отметили, что в НАТО должны отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков и прикладывать больше усилий, способствующих поддержанию международной и региональной безопасности и стабильности.

Китай твёрдо придерживается оборонительного характера национальной оборонной политики, придерживается неприменения ядерного оружия первым, — заявили в ведомстве.

Там отметили, что КНР никогда не размещал ядерное оружие вне собственной территории и не предоставлял «ядерный зонтик» другим странам.

МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО и, в частности, с США 17 декабря. В них Москва предлагает Альянсу взять обязательство о дальнейшем нерасширении на Восток, а также о неприсоединении Украины и других стран бывшего СССР.

Кроме того, стороны обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены оппонентом как угроза. Также Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов и отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО. В договоре предлагается закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны.

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