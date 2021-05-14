Китай встал на сторону Палестины в конфликте с Израилем

https://static.news.ru/photo/18bb2450-cb83-11e9-8297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Helmut Baar/imageBROKER.com/Global Look Press

Глава МИД Китая Ван И сообщил, что страна намерена поддержать Палестину в конфликте с Израилем. Его телефонную беседу с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши цитирует ТАСС.

Китай продолжит оказывать поддержку правому делу палестинского народа, который борется за возвращение ему законных прав, способствовать урегулированию существующих проблем путём справедливого политического диалога, — сказал Ван И.

Китай также рассчитывает на конструктивную регулирующую роль Совбеза ООН по решению этого конфликта и настаивает на скорейшем возобновлении диалога между властями Израиля и Палестины.

В ночь на воскресенье, 16 мая, мессенджер Telegram заблокировал официальный канал военного крыла палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама». На него подписано более 176 тысяч пользователей. По данным руководства мессенджера, блокировка стала следствием нарушения правил пользования сервисом.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются уже шесть дней. Их причиной стало решение суда по выселению нескольких палестинских семей из израильского квартала. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — почти 150, в том числе 40 детей.