Китай: страны-богачи виноваты в нехватке вакцин

https://static.news.ru/photo/311a55bc-95d9-11eb-8c8a-96000091f725_660.jpg Фото: Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 60% вакцин в мире куплены богатыми странами. В итоге остальной мир испытывает нехватку препаратов, считает глава МИД Китая Ван И.

Он назвал сложившуюся ситуацию «вакцинным национализмом». При этом в богатых странах живёт всего 16% населения мира, напомнил дипломат.

Богатые страны приобрели 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в три-четыре раза, — добавил он.

Конечно, в развивающихся странах начался жёсткий дефицит вакцин. Они не могут получить даже одну дозу.

Разрыв в темпах вакцинации Ван И считает «досадной и достойной сожаления реальностью», пишет ТАСС.

Китай в свою очередь оказал помощь по обеспечению вакцинами более чем 80 странам и трём международным организациям. Ещё 40 государствам мира Пекин продал свой препарат.

Отказ от вакцинации против COVID-19 будет способствовать дальнейшему распространению и мутациям коронавируса, что повлечёт за собой большое экономическое бремя для национальной системы здравоохранения. Об этом рассказал основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский, писал ранее NEWS.ru.