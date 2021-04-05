Китай: страны-богачи виноваты в нехватке вакцин

Более 60% вакцин в мире куплены богатыми странами. В итоге остальной мир испытывает нехватку препаратов, считает глава МИД Китая Ван И.
Он назвал сложившуюся ситуацию «вакцинным национализмом». При этом в богатых странах живёт всего 16% населения мира, напомнил дипломат.
Богатые страны приобрели 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в три-четыре раза, — добавил он.
Конечно, в развивающихся странах начался жёсткий дефицит вакцин. Они не могут получить даже одну дозу.
Разрыв в темпах вакцинации Ван И считает «досадной и достойной сожаления реальностью»,
Китай в свою очередь оказал помощь по обеспечению вакцинами более чем 80 странам и трём международным организациям. Ещё 40 государствам мира Пекин продал свой препарат.
Отказ от вакцинации против COVID-19 будет способствовать дальнейшему распространению и мутациям коронавируса, что повлечёт за собой большое экономическое бремя для национальной системы здравоохранения. Об этом рассказал основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский, писал ранее NEWS.ru.