Китай призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях на Украине

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Верховный комиссар Организации Объединённых Наций по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что к 8–9 марта число украинских беженцев может достигнуть отметки в два миллиона человек, сообщает РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее отметил, что на территорию европейских стран может въехать около пяти миллионов беженцев с Украины.

Число беженцев с Украины, которые пересекают границы соседних стран, 8 или 9 марта достигнет пугающей отметки в два миллиона, — сообщил Гранди. Боррель также сравнил текущую ситуацию с кризисами в...