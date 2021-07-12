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Китай призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях на Украине

11:05, 08 марта 2022
Китай призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях на Украине Чжао Лицзянь Фото: ROMAN PILIPEY/EPA/ТАСС
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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге потребовал от Соединённых Штатов опубликовать данные о военных лабораториях на Украине, передаёт ТАСС. В Китае также призвали рассекретить информацию о вирусах, которые могли там исследоваться. Отмечается, что на Украине могло работать 26 американских лабораторий. 

США как сторона, которая обладает наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними, — заявил представитель китайского МИД.

В Министерстве обороны России ранее сообщили, что объёмы финансирования США биологических лабораторий, размещённых на Украине, превысили $200 млн.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что всё необходимое для реализации военно-биологической программы США вывезено с Украины. По его словам, Минздрав Украины поставил задачу полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях.

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