«Вдохнут свежую кровь»: Си Цзиньпин о расширении БРИКС Си Цзиньпин: нужно позволить близким по духу странам вступить в содружество БРИКС

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Глава КНР Си Цзиньпин призвал расширить состав участников БРИКС. По мнению китайского лидера, немало государств, близких по духу странам — членам объединения, заявили о желании стать партнерами группы БРИКС, говорится на сайте МИД КНР. На текущий момент в БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

В последние годы многие страны выражают заинтересованность присоединиться к нашей пятерке. Естественно, что новые члены вдохнут свежую кровь в сотрудничество БРИКС, это повысит его представленность и авторитет.<...> Считаю целесообразным продвигать этот процесс, чтобы объединить вокруг пятерки больше единомышленников, — заявил Цзиньпин.

Ранее участники XIV саммита БРИКС подписали итоговую декларацию, фиксирующую ключевые договоренности, достигнутые в ходе переговоров. В документе закреплены намерения по развитию государств и их взаимоотношений до 2030 года.

Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что авторитет БРИКС на мировой арене с каждым годом повышается. По его словам, причиной этого является то, что страны, входящие в группу, имеют колоссальный политический, экономический, научно-технологический и человеческий потенциал.