Китай потребовал не сравнивать Тайвань с Украиной

Фото: KHALED ELFIQI/ТАСС

Глава МИД КНР Цинь Ган

Глава МИД КНР Цинь Ган призвал страны Запада прекратить дальнейшую эскалацию конфликта на Украине и воздержаться от заявлений о том, что следующим регионом вооруженного противостояния будет Тайвань, передает Центральное телевидение Китая. Ранее представитель ведомства Ван Вэньбинь потребовал от США прекратить распространение ложной информации о военной помощи КНР России в украинском конфликте.

Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить подливать масло в огонь, прекратить сваливать ответственность на Китай, прекратить поднимать шум вроде «сегодня — Украина, завтра — Тайвань», — сказал Цинь Ган.

Ранее западные СМИ писали, что США используют конфликт на Украине для подготовки к дальнейшей войне с Китаем. Так, обозреватель Тара Копп отметила, что КНР остается «самой большой проблемой Америки» и Вашингтону следует заранее начать подготовку к будущей военной кампании, вооружая Тайвань.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что в Азии существуют предпосылки для возникновения конфликта по образцу украинского. При этом он обвинил Китай в милитаризации и сближении с Россией.