США засекли сотни ракетных шахт рядом с Россией

В США опубликовали доклад, в котором говорится о 200 новых ракетных шахтах на северо-западе Китая. Об этом сообщается на сайте федерации американских учёных (FAS).

Отмечается, что на спутниковых снимках территории провинции Синцьзянь помощник директора федерации американских ученых Мэтт Корда нашёл 110 новых пусковых шахт. В городе Юймэнь также было выявлено строительство новых шахт. По примерным оценкам, речь может идти о 250 новых точках развертывания ракет шахтного базирования.

Американские военные обеспокоены ростом ракетного потенциала КНР. Командование стратегических сил США отмечает уже не первый раз рост угрозы со стороны Китая.

Это уже второй раз за последние два месяца, когда стало публично обнародовано то, что мы повторяли вам всё это время. Растущая угроза, которая была покрыта завесой тайны, угрожает всему миру, — говорится в заявлении.

Китай на данный момент не присоединился к договору СНВ-3 (договор о сокращении стратегических наступательных вооружений). Запас ядерных боевых частей составляет 350 единиц, тем самым КНР обогнала Англию и Францию.

Ранее Министерство обороны Китая заявило о необходимости наращивать сотрудничество с Россией по Афганистану и Средней Азии в целом. Отмечается, что Китай реагирует на изменения ситуации в Афганистане и проявляет интерес к России как основному союзнику по борьбе с терроризмом в регионе.