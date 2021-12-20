Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности для США и НАТО

Предложения России Североатлантическому альянсу и Вашингтону по гарантиям безопасности способствуют повышению взаимного доверия между странами и снижают риск конфликтов, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР. Там подчеркнули, что Китай всегда выступал за решение разногласий путём консультаций на основе взаимного уважения.

Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность, — заявили в ведомстве.

В МИД КНР также подчеркнули, что готовы вести углублённые обсуждения в рамках диалога пяти ядерных государств и Женевской конференции по разоружению по широкому кругу вопросов, касающихся стратегической стабильности. Это позволит Китаю внести вклад в поддержание мира и безопасности.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что предложения по безопасности, которые Россия передала США, не развеяли озабоченности Вашингтона. По его мнению, любые переговоры должны вестись на принципах взаимности.

Проекты соглашений по безопасности 17 декабря опубликовал МИД РФ. Согласно документам, Москва предлагает НАТО взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, присоединение Украины и других стран бывшего СССР.

Кроме того, стороны обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены оппонентом как угроза. Также Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов и отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО. В договоре предлагается закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны.