Китай ответит на ограничения США в отношении восьми платёжных приложений

https://static.news.ru/photo/8a370252-5007-11eb-a767-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Китая примут ответные меры для защиты интересов китайских компаний после того, как Штаты ввели ограничения в отношении восьми китайских платёжных приложений. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Дипломат призвала США уважать принципы рыночной экономики и частной конкуренции, правила международной торговли, а также предоставлять открытую и справедливую среду для ведения бизнеса иностранным компаниям.

Конечно же, китайская сторона примет необходимые меры для защиты законных интересов китайских компаний, — заявила Хуа Чуньин во время брифинга.

По её мнению, ограничительные действия США являются примером давления и психологического террора в отношении иностранных компаний, который используется под предлогом защиты национальной безопасности. Хуа Чуньин подчеркнула, что принятые меры скажутся не только на китайских компаниях, но и нанесут ущерб американским потребителям.

Американский президент Дональд Трамп ранее подписал указ, запрещающий транзакции с лицами, которые контролируют восемь китайских приложений мобильных платежей. Указ вступит в силу 19 февраля, примерно через месяц после того, как политик покинет пост президента. Новый глава Белого дома 78-летний Джо Байден может отменить решение Трампа, который объяснил ограничительные меры угрозой национальной безопасности страны.

Под запрет попали приложения Tencent QQ, Vmate, WeChat Pay, WPS Office, Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit.

Как писал NEWS.ru, США нанесли удар по крупнейшим мобильным операторам Китая. Вашингтон ввёл запрет на сотрудничество с компаниями, связанными с китайским военно-промышленным комплексом. После этого Нью-Йоркская биржа начала процесс исключения China Telecom Corp Ltd (первый в мире по числу абонентов), China Mobile Ltd (четвёртый в мире по числу абонентов) и China Unicom (Hong Kong) Ltd. В сообщении биржи сказано, что мобильные операторы не удовлетворяют условиям листинга.