Китай вопреки пандемии рассчитывает провести осенью авиакосмический салон Airshow China-2020 в городе Чжухай (южная провинция Гуандун). Именно там, как полагают наблюдатели, власти страны впервые представят новейший стратегический стелс-бомбардировщик H-20 («Хун-20»). Модель «невидимки» долгое время была предметом для беспокойства западных стран: она существенно расширяет зону покрытия надводных военных операций. В условиях, когда администрация президента США Дональда Трампа винит КНР в сокрытии данных о COVID-19 и грозит санкциями, презентация H-20 рискует только обострить отношения Китая с Западом.

Со ссылкой на источники газета South China Morning Post пишет , что H-20, вероятнее всего, появятся на китайском авиасалоне в ноябре этого года. По внешнему виду бомбардировщик нового поколения схож с «летающим крылом» B-2 Spirit из США. Для него характерна технология малозаметности, умение развивать сверхзвуковую скорость и способность нести как обычное, так и ядерное вооружение. Дальность полёта без дозаправки, по ожиданиям, должна превышать 8,5 тыс. км, что говорит о достаточно большом радиусе применения. Однако с достоверной точностью о тактико-технических характеристиках Н-20 судить сложно: результаты работы китайских конструкторов строго засекречены.

Основным элементом бомбардировочной авиации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на протяжении уже нескольких десятилетий считается созданный в 1960-х годах H-6 («Хун-6») с дальностью 3,5 — 5 тыс. км, который представляет собой копию советского Ту-16. Слухи же о готовности КНР существенно обновить свой авиапарк за счёт H-20 циркулируют с 2016 года. Известно, что разработка самолёта началась в 2008 году на базе Шанхайского авиационно-конструкторского и научно-исследовательского института.

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Возможное появление бомбардировщика тем временем тревожит американцев. В докладе Сенату США Пентагон отмечал, что КНР стремится расширить «зону покрытия надводных военных операций», чтобы получить возможность наносить воздушные удары по военно-морским базам Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С этой целью, говорили военные, Пекин создаёт «малозаметный дальний бомбардировщик». Американское издание Military Watch предполагало , что в теории H-20 сможет атаковать не только американские военные объекты за рубежом, но и на континентальной территории США. Аналитики даже допускали, что появление столь мощной техники у НОАК позволит КНР в перспективе достичь паритета в стратегической авиации с Америкой и Россией.

Пекин хочет специально презентовать H-20 именно сейчас. Военный источник South China Morning Post утверждает, что авиасалон в ноябре призван стать «платформой для продвижения имиджа Китая, его успеха в борьбе с пандемией» и сигналом миру, «что вспышка инфекции не оказала большого влияния на предприятия оборонной промышленности страны».

Эксперт Сиднейского университета и Гудзоновского института в Вашингтоне Джон Ли подчёркивает: для китайского руководства важно продемонстрировать, что его военная мощь никак не пострадала. Особенно в условиях, когда администрация Трампа планирует «наказать» КНР за сокрытие данных о вирусе. Сейчас в Вашингтоне обдумывают способы взыскать с китайского руководства компенсацию за тот урон, который пандемия нанесла людям и национальной экономике. Специалисты Министерства внутренней безопасности (МВБ) США накануне высказали предположение, что Пекин скрыл часть информации о заразности и распространении коронавируса нового типа, чтобы успеть сделать запасы медикаментов.

В этих условиях презентация нового «стелса» только усугубит негативное восприятие КНР и её внешней политики. Если взять во внимание дальность полёта нового бомбардировщика, то его появление на свой счёт должны принять практически все, кто входит в его зону поражения, — Япония, Южная Корея и Австралия. Есть о чем задуматься и России. Дозвуковые скорости H-20, вооружение и технология «невидимости», которая позволяет избегать радаров, могли бы склонить стратегический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сторону Пекина. Это неизбежно повлечёт за собой перераспределение американского контингента в пользу наиболее уязвимых региональных точек.