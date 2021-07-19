Китай ответил на обвинения США в кибератаках

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Главным источником кибератак в мире являются Соединённые Штаты. Об этом заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, комментируя аналогичные обвинения Вашингтона в адрес Пекина. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат сообщил, что США и их союзники занимаются безосновательными обвинениями, но КНР не приемлет подобную политику.

Китай выступает решительно против и противостоит любым видам кибератак, мы не поощряем хакеров. Эта позиция ясная и последовательная, — сказал Лицзянь.

Он добавил, что Пекин примет необходимые меры для обеспечения своей кибербезопасности.

Ранее США, НАТО и Евросоюз обвинили Китай в проведении кибератаки через уязвимость в программном обеспечении (ПО) Exchange Server американской корпорации Microsoft. Члены ЕС решительно осудили действия КНР. В свою очередь НАТО призвала все государства, включая Китай, выполнять свои международные обязательства и ответственно действовать в области киберпространства.

Власти США практически уверены в том, что за этой кибератакой стоят злоумышленники, якобы связанные с Министерством государственной безопасности КНР.