Китай отозвал посла из Вильнюса в связи с тем, что власти Литвы разрешили Тайваню открыть представительство в стране. Об этом сообщили в МИД КНР.

Как отмечается в заявлении, литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, разрешило администрации Тайваня создать своё представительство.

В ответ на подобные действия литовских властей Китай выразил решительный протест и отозвал своего посла в Литве. Как стало известно, также была озвучена просьба, адресованная литовскому правительству, отозвать посла в Китае.

Ранее сообщалось о том, что Молдавия отозвала посла в России Владимира Головатюка. По данным СМИ, он стал фигурантом сексуального скандала. Одна из сотрудниц посольства обвинила главу миссии в приставаниях. Внешнеполитическое ведомство Молдавии отказалось давать комментарии по этому поводу.