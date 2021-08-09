Молдавия отозвала посла в России

Посол Молдавии в России Владимир Головатюк отозван со своей должности. Об этом заявила глава МИД страны Наталья Гаврилица на заседании правительства.
Посол
По данным СМИ, Головатюк стал фигурантом сексуального скандала. Одна из сотрудниц посольства обвинила главу миссии в приставаниях. Внешнеполитическое ведомство Молдавии отказалось давать комментарии по этому поводу.
Сообщалось ранее, что руководство Молдавии хочет обсудить с Россией вопрос Приднестровья. Президент страны Майа Санду выразила стремление к поддержанию мира и противодействию любой попытке дестабилизировать ситуацию. На данный момент на территории Приднестровья находится оперативная группа российских войск, выполняющая миротворческую миссию.