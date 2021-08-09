Молдавия отозвала посла в России

Посол Молдавии в России Владимир Головатюк отозван со своей должности. Об этом заявила глава МИД страны Наталья Гаврилица на заседании правительства.

Посол был вызван в Кишинёв для доклада главе Министерства иностранных дел страны и оценки работы дипломатической миссии. Молдавское дипломатическое ведомство заявило, что данный инцидент вызван исключительно работой посла, а не вопросом взаимоотношений с Москвой. Ранее посол вернулся в молдавскую столицу для консультаций.

По данным СМИ, Головатюк стал фигурантом сексуального скандала. Одна из сотрудниц посольства обвинила главу миссии в приставаниях. Внешнеполитическое ведомство Молдавии отказалось давать комментарии по этому поводу.

Сообщалось ранее, что руководство Молдавии хочет обсудить с Россией вопрос Приднестровья. Президент страны Майа Санду выразила стремление к поддержанию мира и противодействию любой попытке дестабилизировать ситуацию. На данный момент на территории Приднестровья находится оперативная группа российских войск, выполняющая миротворческую миссию.