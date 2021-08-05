Президент Молдавии предложила обсудить проблемы Приднестровья с РФ

Проблему урегулирования конфликта в Приднестровье необходимо обсудить с руководством РФ сразу после формирования правительства Молдавии. Об этом заявила президент страны Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV.

По словам Санду, в числе прочего с Москвой нужно обсудить вопрос присутствия российских войск.

Мы знаем, что с Москвой у нас разные позиции. Но мы сконцентрированы на поддержании мира, нужно избежать любых попыток дестабилизировать ситуацию, особенно из-за приднестровского конфликта, — сказала молдавский президент.

По мнению Санду, неразрешённый конфликт является основной причиной нестабильности. В этой связи она готова обсуждать вопросы безопасности с руководством стран в регионе и с международными организациями.

В настоящее время в Приднестровье размещены оперативная группа российских войск (ОГРВ), которая является преемницей 14-й общевойсковой армии, переведённой под юрисдикцию РФ после распада СССР. Основные задачи ОГРВ — осуществление миротворческой миссии и охрана складов с боеприпасами.

Около 60% жителей Приднестровья составляют русские и украинцы. Регион добивался выхода из состава Молдавии ещё во время существования СССР, поскольку граждане опасались присоединения республики к Румынии на волне национализма.

С 1992 года, после силовой попытки властей Молдавии решить проблему, Приднестровье де-факто является неподконтрольной Кишинёву территорией.

Ранее посол Молдавии в России Владимир Головатюк был вызван в Кишинёв для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии.