Китай отказал США во встрече министров обороны WSJ: Китай отказал США в проведении встречи на уровне глав Минобороны в Сингапуре

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Китай официально сообщил США об отказе в проведении встречи на уровне министров обороны двух стран на полях регионального форума по безопасности «Шангри-Ла диалог», который должен состояться в Сингапуре. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне. Проведение форума намечено на 2–4 июня. Ранее глава Министерства обороны США Ллойд Остин дал понять, что он рассчитывает на встречу с китайским коллегой Ли Шанфу.

Ночью КНР проинформировала США, что китайская сторона отклонила приглашение, которое в начале мая направил министр обороны Ллойд Остин, на встречу с главой МО Ли Шанфу в Сингапуре на текущей неделе, — сообщает издание.

При этом в Пентагоне отметили, что Штаты «твердо верят в важность поддержания открытых каналов коммуникации» между двумя государствами. Там предположили, что это может дать гарантию, что конкуренция между двумя странами не перерастет в конфликт на Украине.

Ранее агентство Bloomberg также сообщило, что Пентагон добивается встречи министра обороны Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре. Новый контакт министров обороны США и Китая будет «довольно неловким», считает агентство, указывая на статус Ли Шанфу. Он в 2018 году руководил департаментом подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, против которого Минфин США ввел санкции.

В свою очередь эксперт-китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что в Белом доме постоянно заявляют о желании провести телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, однако китайские власти не выражают желания идти на контакт.