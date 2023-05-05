США добиваются встречи с находящимся под санкциями министром КНР Bloomberg: США добиваются встречи главы Пентагона с министром обороны КНР

Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

Ллойд Остин

Пентагон добивается встречи министра обороны Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, там в июне пройдет межправительственный форум по безопасности «Диалог Шангри-Ла», на котором должен присутствовать китайский министр, с 2018 года находящийся под санкциями США.

Агентство отмечает, что в работе ежегодного форума в Сингапуре участвуют министры обороны и другие военные руководители 28 государств Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2022 году Остин на «Диалоге Шангри-Ла» беседовал с предшественником Ли Шанфу генералом Вэй Фэнхэ.

Новый контакт министров обороны США и Китая будет «довольно неловким», считает агентство, указывая на «статус» Ли Шанфу. Он в 2018 году руководил департаментом подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, против которого Минфин США ввел санкции.

Ранее эксперт-китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что в Белом доме постоянно заявляют о желании провести телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, однако китайские власти не выражают желания идти на контакт. По его мнению, это связано с тем, что в Китае не считают продуктивными переговоры, проходящие в форме ультиматумов с американской стороны.