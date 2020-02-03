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Граждан России нет среди пострадавших при нападении в Лондоне в воскресенье, 2 февраля. Об этом заявили в посольстве РФ в Великобритании.

Полиция не подтвердила, что среди потерпевших при вчерашнем нападении были граждане России. Связывались вчера и сегодня, у них информации по гражданам России нет, — заявил представитель посольства журналистам РИА Новости....