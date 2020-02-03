Правительство Китая планирует приостановить рейсы в Россию. Также будет ограничен ввоз экзотических животных с китайской стороны. Информацию об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Такая мера связана со вспышкой коронавируса в КНР. На утро 3 февраля число заболевших пневмонией, которая вызвана новым типом вируса, составило 17 тысяч 205 человек. Количество смертей более 300 человек.
Оснований для введения дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса пока нет, — считает Голикова.
Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Университета Миннесоты прогнозируют усиление коронавируса за счёт мутаций.
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