Китай и США объединятся в борьбе с изменением климата

https://static.news.ru/photo/13d3d6c4-894d-11eb-8a71-96000091f725_660.jpg Фото: Wolfgang Lampe/imagebroker.com/Global Look Press

Власти Китая и США договорились о создании совместной рабочей группы по борьбе с изменением климата. Американо-китайские переговоры прошли на Аляске, в Анкоридже.

Обе стороны привержены укреплению диалога и сотрудничества в области изменения климата, и обе стороны создадут совместную китайско-американскую рабочую группу по изменению климата, — сообщает агентство Xinhua.

От американской стороны в переговорах участвовали госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, от китайской — глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и глава МИД Китая Ван И.

Несмотря на то что на протяжении всей встречи царила атмосфера взаимных обвинений, странам удалось достичь взаимопонимания и прийти к «равноправному диалогу».

Как писал NEWS.ru, Россия приветствует возвращение США в Парижское соглашение по климату, заявили в МИД РФ. Ранее госсекретарь США заявил, что американцы возвращаются в Парижское соглашение по климату. Блинкен подчеркнул, что дипломатия по вопросам изменения науки и климата больше не может быть дополнением к обсуждению внешней политики. Госсекретарь отметил, что приоритетом США в политике станет реакция на реальные угрозы изменения климата.

Ранее советник президента РФ, спецпредставитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что возвращение США в соглашение по климату указывает, что в мире активизировалась климатическая повестка и скоро начнётся «гонка» по сокращению выбросов парниковых газов.