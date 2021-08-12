Пентагон изменит военную доктрину из-за России и Китая

Пентагон переориентирует свои усилия по выработке новой военной доктрины из-за активного развития армии России и Китая. Об этом сообщает The National Interest.

Отмечается, что военные США вынуждены отвечать на новые вызовы. Это связано с тем, что программа организации вооружённых сил Future combat system провалилась. Оборонному ведомству Соединённых Штатов придётся теперь создавать новую теорию применения войск и флотов.

В издании подчеркнули, что главным противником США на земле является Россия со своими мощными танковыми группировками, а на море — Китай с его серьёзным потенциалом развёртывания авианесущих морских сил. Армии США придётся совместить старый опыт непосредственной поддержки наземных подразделений с новыми принципами войны на суше. В случае с морским театром военных действий морскому командованию необходимо широкое развитие дальней морской авиации и развитие противокорабельных систем вооружения. Как подчёркивает издание, старые принципы ведения боя могут считаться уже устаревшими при столкновении с равным противником.

Ранее сообщалось, что начавшиеся на этой неделе совместные учения России и Китая сильно удивили Великобританию. Английские военные аналитики рассказали о глубокой интеграции систем связи и отработке действий сводных подразделений армии России и Китая. Это говорит о состоявшемся военном альянсе двух стран, отметили специалисты.