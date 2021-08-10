В Британии удивились военным учениям Китая и России

Великобритания удивлена, как Китай и Россия отрабатывают действия сводных подразделений, сообщают журналисты Daily Express.

Британские журналисты увидели предупреждение для всего мира, которое посылают Россия и Китай своими совместными учениями. Военный аналитик Родерик Ли отмечает, что впервые Пекин в таком масштабе совместно с Москвой отрабатывает взаимодействие войск. Он указывает на то, что обе группировки используют общую систему связи и российские военные смогут познакомиться с образцами китайской бронетанковой техники. Ли говорит о наметившемся военном альянсе России и Китая. Учения проходят на территории КНР, и к отработке сценариев операций привлечены в общей сложности 10 тысяч военнослужащих обеих стран.

Ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ пригласил своего российского коллегу Сергея Шойгу к совместным манёврам. Глава оборонного ведомства КНР отметил давние дружеские отношения с ним. Шойгу считает, что Фэнхэ уделяет большое внимание укреплению стратегического сотрудничества и взаимодействию между странами. Со стороны России отмечаются положительные итоги следования прежнему ритму укрепления связей Москвы и Пекина даже в тяжёлых условиях пандемии коронавируса.