Глава Минобороны КНР пригласил Шойгу на военные учения

Совместные учения России и Китая должны пройти в августе на территории КНР. Об этом заявил глава китайского военного ведомства Фэй Фэнхэ на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Он пригласил российского министра на эти учения, сообщает «Интерфакс».

В следующем месяце будем проводить совместные учения на территории Китая. Я приглашаю товарища министра на активную фазу этого учения, — сказал Фэнхэ.

Китайский министр назвал Шойгу «своим большим и старым другом». Он подчеркнул, что эта встреча состоялась нелегко — на фоне распространения пандемии, но мероприятие «радует обоих» министров, но «не нравится некоторым странам».

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что принял приглашение на участие в учениях. Он добавил, что страны возвращаются к прежнему ритму взаимодействия и в сложных условиях смогли продолжить сотрудничество и найти новые формы взаимодействия. Министр считает, что его китайский коллега уделяет внимание стратегическому партнёрству и взаимодействию между странами.

Глава Минобороны России поздравил своего коллегу с 94-й годовщиной создания Народно-освободительной армии Китая. Министр подчеркнул, что вооружённые силы страны «прошли огромный путь», развиваясь и внедряя новых технологии для защиты Китая. Шойгу назвал их одной из самых многочисленных и высокотехнологичных армий мира.

Ранее NEWS.ru разбирался, как Москва будет выстраивать отношения со странами Азии. Эксперты отмечают, что несколько лет назад было объявлено о развороте России на Восток.