Киргизия захотела предоставить площадку для переговоров РФ и Украины

Вступительное слово министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в ходе переговоров с министром иностранных дел Киргизской Республики Русланом Казакбаевым

Бишкек готов предоставить площадку и оказать необходимое содействие для проведения переговоров между Москвой и Киевом, заявил глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя подталкивать стороны к продолжению конфликта.

Кыргызстан приветствует начало переговоров между представителями России и Украины, а также поддерживает любые посреднические усилия в этом направлении. При необходимости выражает готовность предоставить площадку и оказать необходимое содействие, чтобы установился мир и взаимопонимание, — заявил Казакбаев.

По его словам, Бишкек озабочен ситуацией между «двумя братскими народами». Он также выразил сожаление, что сторонам «не удалось избежать человеческих жертв».

Сегодня мы становимся свидетелями беспрецедентного кризиса в мировой послевоенной истории. Мир стоит на грани начала катастрофы, нет гарантии, что после неё наша цивилизация сможет оправиться. Ни в коем случае нельзя подталкивать стороны к продолжению конфликта, — сказал дипломат.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве на консультации посла из Киргизии за оправдание российской военной спецоперации на Украине. По его словам, сейчас украинские дипломаты реализуют абсолютно необходимые решения по отношению к тем странам, которые «предали своё слово и международное право».

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.