Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Модель Ким Кардашьян провела в армянском городе Вагаршапате обряд крещения своих детей. Об этом сообщил глава информационной службы Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

По его словам, мероприятие прошло в часовне Святого Вардана, передаёт Аrmenpress.

Никаких особых церемоний не было. Как и все другие семьи, они заранее зарегистрировались, и в назначенное время пришли и приняли крещение, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что Ким Кардашьян сняла в рекламе корректирующего нижнего белья экс-заключённую. 64-летняя Элис Мари Джонсон на снимках позирует в чёрном облегающем комплекте.

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях