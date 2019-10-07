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Первый камень монумента в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда будет заложен в Иерусалиме 12 ноября. Об этом рассказал депутат израильского парламента Леонид Литинецкий.

Открытие памятника запланировано на январь 2020 года. Оно будет приурочено к годовщине прорыва блокады и Дню памяти жертв Холокоста. Монумент разрабатывался российскими и израильскими архитекторами. Он будет представлять собой латунную...