Модель Ким Кардашьян провела в армянском городе Вагаршапате обряд крещения своих детей. Об этом сообщил глава информационной службы Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.
По его словам, мероприятие прошло в часовне Святого Вардана, передаёт
Никаких особых церемоний не было. Как и все другие семьи, они заранее зарегистрировались, и в назначенное время пришли и приняли крещение, — подчеркнул он.
Ранее News.ru писал, что Ким Кардашьян сняла в рекламе корректирующего нижнего белья экс-заключённую. 64-летняя Элис Мари Джонсон на снимках позирует в чёрном облегающем комплекте.
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