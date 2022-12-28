Ким Чен Ын призвал к укреплению обороны КНДР Yonhap: Ким Чен Ын на фоне эскалации в регионе призвал укрепить оборону КНДР

Фото: State Department/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе пленарного заседания Трудовой партии Кореи (ТПК) поставил цели по укреплению оборонного потенциала страны в 2023 году. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ. Слова руководителя государства прозвучали на фоне сообщений об эскалации на Корейском полуострове

Северокорейский лидер ставит цели по усилению обороны страны на 2-дневном заседании партийного пленума, — говорится в сообщении агентства.

Там также сообщили, что Ким Чен Ын изложил новые «ключевые цели» по укреплению самообороны, которые должны быть достигнуты в наступающем году «в условиях многосторонне меняющейся ситуации».

Ранее агентство Yonhap сообщило о том, что разбился южнокорейский истребитель Ка-1, вылетевший с авиабазы ​​Вонджу для противодействия беспилотникам КНДР, которые впервые с 2017 года вторглись на территорию Южной Кореи. Оба пилота спаслись. Агентство отмечает, что в сторону беспилотника сначала были сделаны предупредительные выстрелы, после чего ВВС страны подняли в воздух истребители и ударные вертолеты.