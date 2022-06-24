Ким Чен Ын приказал укрепить обороноспособность страны ЦТАК: глава КНДР Ким Чен Ын приказал укрепить обороноспособность страны

Фото: State Department/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ким Чен Ын

Усилить обороноспособность страны для противостояния враждебным силам приказал глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Своё заявление лидер Северной Кореи сделал в рамках расширенного заседания Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК).

Лидер республики подчеркнул необходимость приложения всех усилий для реализации задач по укреплению военной мощи и оборонного потенциала страны для подавления всех враждебных сил.

Также агентство отмечает, что в ходе заседания ЦВК руководство страны приняло решение дополнить обязанности передовых подразделений своей армии «важным планом военных действий.

Расширенное заседание ЦВК прошло 23 июня. В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с пересмотром стратегических задач воинских частей Северной Кореи и их реорганизацией.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНДР ведёт подготовку к ядерным испытаниям. Он призвал страну отказаться от этих планов, которые будут иметь «опасный и дестабилизирующий» характер для региона. В противном случае Вашингтону придется оказывать давление на Пхеньян, в частности усиливать военное присутствие в регионе.