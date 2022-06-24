Усилить обороноспособность страны для противостояния враждебным силам приказал глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Своё заявление лидер Северной Кореи сделал в рамках расширенного заседания Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК).
Лидер республики подчеркнул необходимость приложения всех усилий для реализации задач по укреплению военной мощи и оборонного потенциала страны для подавления всех враждебных сил.
Также агентство отмечает, что в ходе заседания ЦВК руководство страны приняло решение дополнить обязанности передовых подразделений своей армии «важным планом военных действий.
Расширенное заседание ЦВК прошло 23 июня. В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с пересмотром стратегических задач воинских частей Северной Кореи и их реорганизацией.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНДР ведёт подготовку к ядерным испытаниям. Он призвал страну отказаться от этих планов, которые будут иметь «опасный и дестабилизирующий» характер для региона. В противном случае Вашингтону придется оказывать давление на Пхеньян, в частности усиливать военное присутствие в регионе.