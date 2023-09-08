Ким Чен Ын оделся как Хрущев для речи про ракеты: фото

Фото: AP/TASS

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время церемонии спуска на воду подводной лодки «Герой Ким Гун Ок»

Пользователи сети увидели символизм в одежде Ким Чен Ына — тот для речи о ядерных ракетах оделся точно как главный советский «ракетчик» Никита Хрущев.

Лидер КНДР обратился к военным во время церемонии спуска на воду новейшей северокорейской подводной лодки. Ким Чен Ын пообещал, что вскоре все подлодки будут оснащены тактическими ядерными ракетами. Символизму речи придавал наряд Кима — в котором некоторые разглядели отсылки к костюмам Никиты Хрущева. Именно при нем советское ракетостроение заняло лидирующие позиции в мире.

Получится ли это у Северной Кореи и будут ли там массово возделывать кукурузу — неизвестно. А сравнить наряд Кима и костюмы Никиты Сергеевича можно в галерее NEWS.ru.