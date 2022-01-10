Киев заявил о важности сохранить открытыми дипломатические каналы с Москвой

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Наличие гражданского общества и сильной оппозиции позволяет Украине предупреждать развитие в стране кризисов по казахстанскому сценарию, а отсутствие «постсоветских структур» - избежать вмешательства внешних сил. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, отвечая на вопросы журналистов. Её слова передаёт ТАСС.

Украина не Казахстан, и главный ответ - обеспечение внутренней устойчивости... У нас, в отличие от Казахстана, прочное экспертное сообщество, гражданское общество и сильная оппозиция. У нас есть международное единство, которое...