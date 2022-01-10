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Киев заявил о важности сохранить открытыми дипломатические каналы с Москвой

15:14, 10 января 2022
Киев заявил о важности сохранить открытыми дипломатические каналы с Москвой Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press
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Продолжение дипломатических контактов между Украиной и Россией позволит решать имеющиеся проблемы без «применения военных инструментов», заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в ходе брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Её слова приводит ТАСС. 

Мы также должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией, если это позволит нам избежать применения военных инструментов,сказала Стефанишина.

Ранее она заявила, что наличие гражданского общества и сильной оппозиции позволяет Украине предупреждать развитие в стране кризисов по казахстанскому сценарию, а отсутствие «постсоветских структур» - избежать вмешательства внешних сил. По её словам, у Киева есть международное единство, которое осуждает «агрессию» России против Украины. Она отметила, что страна проводит реформы, боремся с российской агрессией и вместе с международным сообществом осуждаем незаконные действия агрессора,

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