Киев завел дело против администрации Снигиревки за гумпомощь и соцвыплаты

Фото: Serg Glovny / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов рассказал РИА Новости, что киевские власти возбудили уголовное дело против российской администрации Снигиревки в Херсонской области за выдачу продуктов питания и социальных выплат. Он добавил, что украинское руководство рассматривает в качестве преступления «решение элементарных гуманитарных проблем». По его словам, администрацию судят по статье 111-1 части пять Уголовного кодекса Украины (о коллаборационистской деятельности).

Организовывались выплаты, контролировалась выдача гуманитарной помощи, были выплачены пенсии и платились регулярно социальные выплаты на детей и инвалидам. Украина пытается выставить это как преступление, хотя это на самом деле решение элементарных гуманитарных проблем населения, — сказал Барбашов.

Он отметил, что после проведения референдума, многие жители обратились в администрацию, чтобы получить положенные социальные выплаты.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной. Решение было принято из-за того, что глава регулятора запретила в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях использование гривны.