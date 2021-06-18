Киев раскритиковал слова Путина о единстве русских и украинцев

https://static.news.ru/photo/7165d1ce-d025-11eb-9d2c-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк раскритиковал заявление президента России Владимира Путина о единстве украинского и русского народов. Об этом сообщает РБК-Украина.

По мнению Цымбалюка, украинцы и русские не являются «одним народом». Действия России в отношении Украины угрожают её суверенитету и порождают негативные моменты в общественно-политической сфере страны.

Российскому руководству пора признать реальность и позволить Украине жить в мире как суверенному национальному государству, — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО. По его мнению, именно Россия виновата в том, что Украину не принимают в Североатлантический альянс. При этом Кулеба добавил, что в НАТО имеется немало скептиков относительно членства Украины. Он отметил, что Киеву предстоит работать с этими странами.