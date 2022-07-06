Киев попросил американцев ускориться с поставками тяжелого вооружения Кулеба попросил госсекретаря Блинкена ускориться с поставками тяжёлого вооружения

Фото: U.S. Army

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном координацию действий по ускорению поставок тяжелого вооружения Киеву со стороны США и других стран. Министр иностранных дел также поблагодарил американского коллегу за оказанную военную помощь. Вашингтон планирует поставить Киеву новую партию систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Поговорил с Блинкеном в преддверии министерской встречи G20. Благодарны США за военную помощь. Мы скоординировали шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения от США и других партнёров, — написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Москва неоднократно предупреждала Запад, что Украина планирует использовать подобные системы для проведения обстрелов российских территорий.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес ранее заявил, что первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию, чтобы за несколько месяцев пройти военную подготовку. С предложением готовить до 10 тысяч украинских военнослужащих на протяжении четырёх месяцев выступил премьер-министр страны Борис Джонсон. В военном ведомстве уточнили, что солдаты ВСУ пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке Великобритании.