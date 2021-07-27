Киев отчитался о двукратном снижении потерь в Донбассе

Потери среди военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) сократились в два раза после установления режима прекращения огня. Статистика жертв и раненых приводится на странице украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе на Facebook.

Несмотря на многочисленные нарушения, результаты действия режима прекращения огня очевидны: в два раза меньше смертей украинских военнослужащих, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов по сравнению с периодом с июля 2019-го по июль 2020-го, — говорится в сообщении.

По данным штаба операции Объединённых сил, с 27 июля 2019 года по 26 июля 2020 года украинские позиции были обстреляны 4257 раз, 494 военнослужащих получили ранения, ещё 88 — погибли.

Ранее советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал о плане Киева по насильственному захвату Донбасса. Согласно ему, украинские военные должны окружить крупные города региона, разрезать пути снабжения и начать артобстрел восточной границы самопровозглашённых ДНР и ЛНР.