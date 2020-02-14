https://static.news.ru/photo/33776e10-4f91-11ea-adcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Starostenko/ Xinhua/Global Look Press

Киев официально отказался от плана «12 шагов к миру в Донбассе», назвав его частной инициативой. План был предложен в Мюнхене, Украине он не понравился.

Во-первых, многие тезисы не совпадают с официальной позицией Украины. Во-вторых, это всего лишь инициатива политиков и экспертов, не равнодушных к ситуации в стране, но это никак не официальный документ, сообщает «Европейская правда».

Ранее NEWS.ru сообщал, что доклад «12 шагов для большей безопасности Украины и Евроатлантического региона», составленный европейскими, российскими и украинскими специалистами, исчез с официального сайта Мюнхенской конференции по безопасности.