Киев хочет обменять экс-президента «Мотор Сич» на тысячу украинских пленных Киев хочет обменять экс-президента компании «Мотор Сич» Богуслаева на тысячу украинских пленных

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Вячеслав Богуслаев

Киев хочет обменять экс-президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных, заявил в интервью украинскому изданию 24tv советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Богуслаев на Украине обвинен в сотрудничестве с Россией.

Если мы сможем субъекта Богуслаева обменять на тысячу наших ребят, то, конечно, будем идти на любые обменные процессы. Таких «махровых» коллаборантов можем использовать, если нужно будет забрать своих ребят в большом количестве, — заявил Подоляк.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал мнение, что Киев изучал возможность обмена бизнесмена еще до его ареста.

О задержании Богуслаева стало известно в конце октября. Украинские СМИ сообщали, что бизнесмена подозревают в госизмене. Позже Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных переговоров главы «Мотор Сич» с высокопоставленным лицом из РФ. Из записи следовало, что человек, похожий на Богуслаева, незадолго до начала специальной военной операции на Украине и какое-то время после ввода войск вел переговоры с российской стороной о поставке двигателей для военных вертолетов.