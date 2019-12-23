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Генсек международной организации «Репортёры без границ» Кристоф Делуар выразил мнение, что смертные приговоры обвиняемым по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги могут быть способом скрыть правду.

Непрозрачность судопроизводства и сокрытие доказательств не позволяют составить представление о причинах вынесения как обвинительных приговоров, так и оправдательных приговоров, — написал Делуар в Twitter.

Журналист, критиковавший политику королевства, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Джамаль Хашогги был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд назвал «отвратительным преступлением» убийство колумниста The Washington Post и признал ответственность за его гибель.

Как ранее писал NEWS.ru, суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых человек по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

 

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