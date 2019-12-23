https://static.news.ru/photo/aad730d4-258a-11ea-8e50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard/imago stock&people/Global Look Press

Генсек международной организации «Репортёры без границ» Кристоф Делуар выразил мнение, что смертные приговоры обвиняемым по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги могут быть способом скрыть правду.

Непрозрачность судопроизводства и сокрытие доказательств не позволяют составить представление о причинах вынесения как обвинительных приговоров, так и оправдательных приговоров, — написал Делуар в Twitter.

When Saudis sentence five to death for Khashoggi's murder, we fear that it is a way to silence them for ever and to conceal the truth. We cannot consider death penalty helps to bring justice. We still expect a full accounting. #Khashoggi #PressFreedom

https://t.co/vWE7uF0OWQ pic.twitter.com/ze4PkxrMPX — Christophe Deloire (@cdeloire) 23 December 2019

Журналист, критиковавший политику королевства, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Джамаль Хашогги был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд назвал «отвратительным преступлением» убийство колумниста The Washington Post и признал ответственность за его гибель.

Как ранее писал NEWS.ru, суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых человек по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги.