Казахстан представит новые свидетельства подготовки радикалами ЧП в стране

Казахстан заявил о подготовке новых свидетельств того, что подготовка и проведение террористической агрессии против страны были заранее спланированы радикалами. Об этом говорится в ноте об обстановке в республике, распространённой постоянным представительством Казахстана при ООН.

В документе отмечается , что в ходе террористических атак были захвачены два аэропорта, а дороги и железнодорожные ветки в некоторых частях страны были попросту заблокированы. Машины скорой помощи и пожарных службы были атакованы толпой.

Хорошо организованные беспорядки одновременно охватили 11 регионов. В Алма-Ате оружие из семи магазинов было захвачено и распределено среди террористов. Снайперы использовались террористами при попытках захватить и разрушить правительственные здания, международный аэропорт Алма-Аты и офисы центрального ТВ, — говорится в ноте.

Также в документе сообщается, что силы ОДКБ будут оставаться в стране до наступления стабилизации.

Ранее сообщалось, что контингент ОДКБ по запросу президента Казахстана прибыл в страну для выполнения своей миссии — оказания вооружённой поддержки одному из членов организации. Такое событие имело своим логическим следствием проведение внеочередной сессии ОДКБ в режиме видеоконференции.