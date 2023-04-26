Кастрюльные бунты, велопробеги голышом, суперклей: как протестуют в Европе Топ-5 необычных форм протеста жителей стран Евросоюза — в обзоре NEWS.ru

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Протесты в Париже

Последняя неделя апреля началась в Европе с крупных демонстраций: в Германии протестовали экоактивисты, во Франции — противники президента Эммануэля Макрона. Первые приклеивали себя суперклеем к асфальту автотрасс в Берлине, вторые прошлись по городам с пустыми кастрюлями и сковородками. Привычные формы протестов, когда недовольные выходят на улицы с плакатами, постепенно уступают место более необычным акциям. Даже стычками с полицией и поджогами машин уже никого не удивить. Как принято протестовать в странах ЕС — в материале NEWS.ru.

Французы устроили бунты кастрюль и сковородок

Тысячи французов в понедельник, 24 апреля, устроили акцию протеста в годовщину переизбрания Макрона. Как известно, на его первый президентский срок пришлись массовые выступления «желтых жилетов», их спровоцировало решение властей незначительно повысить цены на топливо. Теперь граждане нашли новый способ продемонстрировать свое отношение к президенту и его спорной пенсионной реформе. Как сообщает Le Figaro, в рамках флешмоба демонстранты пронесли по улицам пустые кастрюли, сковородки и ведра, по которым они изо всех сил колотили ложками, намекая на то, что правительство оставляет их ни с чем.

Фото: TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС В Париже прошли «кастрюльные демонстрации» в знак протеста против политики Макрона

Бунтовщики пикетировали и даже сорвали рабочие поездки нескольких высокопоставленных членов кабмина. Так, госсекретарь по делам детей Шарлотта Кобель отменила запланированный визит в больницу в Сен-Морисе. Министр просвещения Франции Пап Ндиайе с трудом прорвался в один из лионских вузов, который окружили вооруженные кастрюлями граждане. А на обратном пути в Париж чиновник застрял в поезде, поскольку десятки манифестантов устроили на перроне «концерт кастрюль и сковородок». Министр здравоохранения Франсуа Браун прибыл в университетский госпиталь Пуатье под улюлюканье, свист и «звуки кухонной утвари». Столь же «горячий» прием оказали министру юстиции Эрику Дюпону, посетившему тюрьму в коммуне Кулен.

Последний раз «марши пустых кастрюль» (в испанском языке для них придумали специальное словечко Cacerolazo) против бедности устраивались в Аргентине в разгар экономического кризиса 2001 года. До сих пор многие думают, что традиция пришла из Америки. Якобы впервые в новейшей истории такой марш провели 8 марта 1857 года работницы текстильных фабрик Нью-Йорка с требованием уравнять их в правах с мужчинами. Однако современные ученые признали эту красивую историю фейком.

Немцы распробовали суперклей

Представители немецкого движения экологов «Последнее поколение» (Die letzte Generation) накануне заблокировали дороги по всему Берлину. Около двадцати активистов приклеили себя суперклеем к асфальту на автотрассах в знак протеста против бурения нефтяных скважин в Северном море. Это поветрие началось в прошлом году, распространившись затем на всю Европу. Эксперты признают: сторонники Греты Тунберг, положившей начало «зеленым» забастовкам, подобным не занимались.

Как писал NEWS.ru, не проходило и дня, чтобы участники «Последнего поколения», а также движений «Восстание против вымирания» (Extinction Rebellion) и «Просто останови нефть» (Just stop oil) не устраивали громких перформансов в Вене, Лондоне, Риме, Мадриде и других европейских городах. Они «клеились» не только к дорогам, но и к картинам великих мастеров в крупнейших европейских музеях и к античным статуям. Жертвами их «домогательств» становились «Подсолнухи» Ван Гога, «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера, «Крик» Мунка и другие шедевры. Противники угольных шахт в августе прилепились к основанию скульптуры «Лаокоон и его сыновья» из музеев Ватикана.

В немецкой полиции даже разработали специальные инструкции о том, как отклеивать активистов, не нарушая их прав и не причиняя вреда здоровью. В инструкциях рекомендуется использовать специальный щадящий раствор, содержащий растительное масло, или простой мыльный ополаскиватель. Но порой в ход приходится пускать инструменты посерьезнее, например перфораторы.

Фото: Florian Gaertner/Global Look Press Активиста движения экологов «Последнее поколение» в Берлине приходится отдирать от асфальта с помощью перфоратора

Фермеры пересели на тракторы

Время от времени в странах ЕС случаются «тракторные революции». Фермеры, недовольные аграрной политикой своих властей, пересаживаются на сельхозтехнику и едут штурмовать крупные города. В марте 2023 года почти три тысячи бельгийцев заблокировали центр Брюсселя — столицы Евросоюза. Они призывали чиновников отменить предписание о массовом закрытии птицеферм и свиноводческих хозяйств, которые, по мнению экологов, наносят вред природе.

Как писал NEWS.ru, летом 2022 года тысячи аграриев устроили «тракторный бунт» в Нидерландах. Голландским крестьянам грозило массовое разорение из-за планов премьер-министра Марка Рютте сократить выбросы оксида азота и аммиака к 2030 году на 50% (а в некоторых регионах — аж на 70%) в русле все тех же директив ЕС. Под удар попали животноводческие предприятия. Голландские крестьяне принялись перегораживать тракторами автотрассы и блокировать склады супермаркетов. Бунтарям удалось перекрыть подъезды к аэропорту города Гронинген — самого крупного на севере Нидерландов.

Роль вождей крестьянского бунта в Голландии взяли на себя некие «Фермерские силы самообороны» (Farmers Defence Forse). Их призыву последовали соседи в Нижней Саксонии, Северном Рейне — Вестфалии, Баварии, Баден-Вюртемберге и других землях Германии Тракторные протесты вообще не редкость в ФРГ. Периодически немецкие фермеры предпринимают марш-броски на Берлин и другие крупные города.

Фото: Emmanuele Contini/www.imago-images.de/Global Look Press Немецкие фермеры нередко устраивают «тракторные бунты» против аграрной политики ФРГ

Голые протесты набирают обороты

Время от времени европейцы устраивают демонстрации в стиле ню. В июле 2021 года в Берлине прошел велопробег за право женщин обнажаться наравне с мужчинами. Его организовало немецкое движение феминисток Gleiche Brust für Alle («Равная грудь для всех»). Поводом послужил случай в одном из общественных немецких бассейнов, откуда стражи порядка выпроводили посетительницу, плававшую без верхней части купальника. В знак солидарности сотни «амазонок» проехались по центру немецкой столицы топлес. Сама же жертва «сексизма» обратилась в суд, и в марте 2023 года берлинским женщинам официально разрешили посещать бассейн с открытым верхом.

В 2016 году испанские зоозащитники разделись в Барселоне в знак протеста против использования натурального меха. Их единомышленники провели «полуголую» акцию в Мадриде против древнего обычая корриды. Обнаженные тела участников призваны были символизировать туши беззащитных животных, которые становятся жертвами человеческих прихотей.

Фото: Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press Немецкие женщины проехали по Берлину топлес, требуя равных прав с мужчинами в бассейнах

Карнавал как форма протеста

Самой яркой и необычной формой протестов в Европе (главным образом — в Германии) остаются карнавалы перед католическим Великим постом. Знаменитые шествия в Кельне и Дюссельдорфе всегда становятся актом политической сатиры, высмеивающей политиков и бичующей социальные язвы. Для их участников нет никаких табу. Специально для процессий мастера создают гигантские куклы — пародии на сильных мира сего.

Раньше немцы высмеивали Ангелу Меркель, теперь достается канцлеру Олафу Шольцу и членам его кабинета министров. Под удар попадают и другие мировые лидеры и известные деятели — от Греты Тунберг до папы римского. Мишенью народных сатириков становятся не только персонажи, но иногда и злободневные события, представленные в виде образов. Например, Брекзит или даже коронавирус, которому противостоит более заразительный «карнавальный вирус».