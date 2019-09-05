https://static.news.ru/photo/3d0d2408-cfd3-11e9-8d88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Rasmus/imageBROKER.com/ Global Look Press

«Вульгарная» картина, изображающая Деву Марию с огромным мужским половым органом в руках, спровоцировала скандал в Австралии. Полотно «Святое семейство» кисти чилийско-австралийского художника Хуана Давилы выставлено в Университете Гриффита в штате Квинсленд. Оно является «грубой переработкой» скульптуры «Оплакивание Христа», созданной Микеланджело Буонарроти.

Желающие могут увидеть картину до конца сентября, однако критики требуют убрать её с экспозиции уже сейчас. Представитель Австралийского христианского лобби — местной правозащитной организации — назвала полотно «унизительным».

Я не думаю, что оно унизительно лишь по отношению к Марии, оно унизительно по отношению ко всем женщинам, — цитирует Daily Mail Вэнди Фрэнсис, которая считает, что работа Давилы оскорбляет чувства верующих.

Artwork at Griffith University with the representation of Virgin Mary cradling a penis causes controversy https://t.co/ZBV5nP2S5j pic.twitter.com/Hfb4ES0DIN — XpressNews (@xpressnewsasia) September 5, 2019

Архиепископ города Брисбен Марк Кольридж назвал «разочаровывающим» решение университета показать работу на выставке. В защиту экспоната высказалась директор музея Анджела Годдард.

Роль искусства заключается в том, чтобы бросать вызов и раздвигать границы, и в основе этой миссии лежит свобода художественного самовыражения, — прокомментировала Годдард.

Ранее News.ru писал о том, что в Иракском Курдистане закрыли ресторан, названный в честь Адольфа Гитлера. Владелец заведения заявил, что с его стороны название было лишь маркетинговым ходом для привлечения посетителей.