https://static.news.ru/photo/3d0d2408-cfd3-11e9-8d88-fa163e074e61_660.jpgФото: Marc Rasmus/imageBROKER.com/ Global Look Press
«Вульгарная» картина, изображающая Деву Марию с огромным мужским половым органом в руках, спровоцировала скандал в Австралии. Полотно «Святое семейство» кисти чилийско-австралийского художника Хуана Давилы выставлено в Университете Гриффита в штате Квинсленд. Оно является «грубой переработкой» скульптуры «Оплакивание Христа», созданной Микеланджело Буонарроти.
Желающие могут увидеть картину до конца сентября, однако критики требуют убрать её с экспозиции уже сейчас. Представитель Австралийского христианского лобби — местной правозащитной организации — назвала полотно «унизительным».
Я не думаю, что оно унизительно лишь по отношению к Марии, оно унизительно по отношению ко всем женщинам, — цитирует Daily Mail Вэнди Фрэнсис, которая считает, что работа Давилы оскорбляет чувства верующих.
Архиепископ города Брисбен Марк Кольридж назвал «разочаровывающим» решение университета показать работу на выставке. В защиту экспоната высказалась директор музея Анджела Годдард.
Роль искусства заключается в том, чтобы бросать вызов и раздвигать границы, и в основе этой миссии лежит свобода художественного самовыражения, — прокомментировала Годдард.
Ранее News.ru писал о том, что в Иракском Курдистане закрыли ресторан, названный в честь Адольфа Гитлера. Владелец заведения заявил, что с его стороны название было лишь маркетинговым ходом для привлечения посетителей.