Желающие могут увидеть картину до конца сентября, однако критики требуют убрать её с экспозиции уже сейчас. Представитель Австралийского христианского лобби — местной правозащитной организации — назвала полотно «унизительным».

Artwork at Griffith University with the representation of Virgin Mary cradling a penis causes controversy https://t.co/ZBV5nP2S5j pic.twitter.com/Hfb4ES0DIN