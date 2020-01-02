https://static.news.ru/photo/d18c673e-2da1-11ea-a8bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stevens-Line/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, сбежавший из-под ареста в Японии, владел двумя паспортами Франции.

При этом доступ к обоим документам был закрыт. Один паспорт изъяли по требованию Окружного суда Токио. Второй хранится в резиденции Гона в кейсе, ключи от которого находятся у адвокатов подозреваемого.

По некоторым данным, в Ливан мужчина прибыл по одному из этих документов, передаёт ТАСС. Однако официальных комментариев по этому вопросу не поступало.

Ранее NEWS.ru писал, что побег Карлоса Гона из Японии готовился почти в течение месяца. В итоге находившемуся под домашним арестом из-за подозрений в мошенничестве бывшему топ-менеджеру удалось на частном самолёте покинуть дом в Токио, который контролировался судом. Из-под наблюдения его вынесли наёмники в чехле от музыкального инструмента.

Гон, имеющий также гражданство Франции и Бразилии, на родине, в Ливане, уже назван национальным героем. Между Бейрутом и Токио не заключено договоров о выдаче преступников.