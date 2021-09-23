Кандидат в канцлеры Германии воспротивился вступлению Украины в НАТО

Кандидат на пост канцлера Германии Кристиан Линдлер выступил против вступления Украины в НАТО. Председатель Свободной демократической партии заявил об этом во время теледебатов, пишет ТАСС.

Политика спросили о возможном членстве Украины в Альянсе, на то он довольно резко ответил: «Нет». Немецкие политики и до этого неоднократно говорили, что вопрос вступления Киева в НАТО не стоит на повестке дня.

Многие эксперты утверждают, что НАТО в ближайшие годы вряд ли согласится принять Украину. Такого же мнения придерживается и бывший посол США в Киеве Джон Хербст. По его словам, участники Альянса боятся этим вызвать «раздражение России».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние два года страна практически завершила формирование новой целостной системы национальной безопасности, которая полностью построена на стандартах стран НАТО.