Канадские учёные обнаружили подавляющее коронавирус средство

Исследователи из Университета Альберты в Канаде нашли эффективное средство против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, сообщает European Journal of Medicinal Chemistry.

Для поиска вирусных ингибиторов учёные использовали источник синхротронного излучения Canadian Light Source. Найденные ингибиторы были нацелены на основную протеазу Mpro. Она участвует в размножении самого коронавируса и расщепляет вирусные белки.

Оказалось, что препарат под названием GC376, применяющийся для лечения коронавирусной инфекции у кошек, может превращаться в лекарство внутри организма человека и эффективно подавлять протеазу Mpro SARS-CoV-2.

Ранее международная группа учёных пришла к выводу, что фенофибрат и фенофибриновая кислота могут на 70% снизить вирусную нагрузку SARS-CoV-2 в клетках человека. Этот препарат используется для лечения холестерина у пациентов, у которых могут развиться сердечно-сосудистые заболевания.

Фенофибрат не относится к дорогостоящим лекарствам, поэтому доступен во всём мире. Он может быть полезен пациентам, которым не рекомендована вакцинация от коронавируса.