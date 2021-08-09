Учёные нашли средство, уничтожающее коронавирус на 70%

Препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота способны на 70% снизить вирусную нагрузку SARS-CoV-2 в клетках человека. К такому выводу в ходе исследований пришла международная группа учёных, сообщает журнал Frontiers in Pharmacology.

Фенофибрат применяется для снижения уровня холестерина у пациентов при наличии риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные предположили, что он может помешать белковому шипу COVID-19 связываться с клеточными рецепторами ACE2.

В процессе исследования специалисты установили , что фенофибрат одинаково эффективен против большинства известных штаммов коронавируса. Действие препарата против штамма «дельта» пока ещё изучается.

Фенофибрат не относится к дорогостоящим лекарствам, поэтому доступен во всём мире. По словам учёных, этот препарат может быть полезен пациентам, которым не рекомендована вакцинация от коронавируса.

Ранее сообщалось, что американские учёные предложили использовать в борьбе с распространением COVID-19 средство от паразитов. Они установили, что салициланид № 11 снижает уровни воспаления и белка, который является ключевым фактором воспаления и, как следствие, цитокинового шторма.

Российский доктор медицинских наук Василий Власов допустил, что лекарства от паразитов могут обладать противовирусной активностью, но, по его мнению, вероятность этого крайне мала.