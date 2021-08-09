Учёные нашли новое эффективное средство против COVID

Средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. К подобному выводу пришли учёные из американского Института Скриппса. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ACS Infectious Disease.

Специалисты решили проверить действие салициланидов на коронавирус, учитывая все противовирусные свойства вещества. Одно из соединений (№ 11) смогло пройти через кишечник и всасываться в кровоток, при этом не вызывая токсичности. Кроме того, оно препятствовало инфицированию клеток.

Соединение блокирует выход вирусного материала, и он просто распадается. Этот процесс не позволяет SARS-CoV-2 реплицироваться, — говорится в статье.

Благодаря экспериментам на мышах учёные выяснили, что салициланид № 11 снизил уровни воспаления и белка, который является ключевым фактором воспаления и, как следствие, цитокинового шторма.

Ранее вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев объяснил, что у пожилых людей вырабатывается больше антител к коронавирусу, чем у молодых, так как антитела — последний уровень обороны организма.