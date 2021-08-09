Вирусолог оценил эффективность лекарств от паразитов в лечении COVID

Нельзя исключать, что лекарства от паразитов могут обладать противовирусной активностью, но вероятность этого крайне мала. Об этом NEWS.ru заявил доктор медицинских наук Василий Власов, комментируя заявление американских учёных о том, что подобные препараты могут стать успешными в борьбе с распространением коронавируса.

Вирусолог отметил, что существует очень много лекарств, которые были впервые применены для одних целей, но впоследствии для них нашлось второе и третье применение.

Власов подчеркнул, что разработка противовирусных препаратов — чрезвычайно трудное дело. По его мнению, сложно ожидать, что вскоре появится эффективное лекарство против коронавируса. В этой связи нужно с пониманием относиться к попыткам обнаружить противовирусную активность против этой инфекции среди множества существующих на рынке препаратов.

До сих пор все попытки использовать уже разрешённые препараты для других болезней в лечении коронавируса были неудачными, но тем не менее к этим попыткам надо отнестись с пониманием, потому что, возможно, одна из них окажется удачной, — сказал Власов.

Он добавил, что у учёных будет ещё много времени для поиска лекарства, потому что коронавирус быстро не исчезнет.

Ранее американские учёные решили проверить действие салициланидов на коронавирус. Одно из соединений (№ 11) смогло пройти через кишечник и всасываться в кровоток, при этом не вызывая токсичности. Кроме того, оно препятствовало инфицированию клеток. В результате специалисты пришли к выводу, что средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавируса.