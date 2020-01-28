https://static.news.ru/photo/456c31b4-41ea-11ea-92d0-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл и принц Гарри Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

После переезда в Канаду герцогов Сассекских жители государства подняли вопрос безопасности супругов, поскольку их профессиональная охрана обходится казне в миллион фунтов стерлингов в год.

Как пишет Teleprogramma.ru, граждане создали петицию против организации охраны четы из своего кармана. В настоящее время документ подписали уже 90 тысяч человек.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри заявили, что намерены оставаться в Канаде до переизбрания нового президента США вместо Дональда Трампа, после чего они переедут в Калифорнию.

Как писал NEWS.ru, супруга принца Гарри переехала в Канаду после решения отойти от королевских обязанностей и приобрести финансовую независимость от монархов. Принц Гарри вечером 20 января также покинул Великобританию, отправившись из аэропорта Хитроу в Канаду. Вылет рейса, которым следовал герцог Сассекский, был задержан на 20 минут. Гарри «отчаянно желал» воссоединиться с семьёй — женой Меган Маркл и восьмимесячным сыном Арчи, которого не видел около двух недель.