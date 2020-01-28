После переезда в Канаду герцогов Сассекских жители государства подняли вопрос безопасности супругов, поскольку их профессиональная охрана обходится казне в миллион фунтов стерлингов в год.
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Ранее Меган Маркл и принц Гарри заявили, что намерены оставаться в Канаде до переизбрания нового президента США вместо Дональда Трампа, после чего они переедут в Калифорнию.
Как писал NEWS.ru, супруга принца Гарри переехала в Канаду после решения отойти от королевских обязанностей и приобрести финансовую независимость от монархов. Принц Гарри вечером 20 января также покинул Великобританию, отправившись из аэропорта Хитроу в Канаду. Вылет рейса, которым следовал герцог Сассекский, был задержан на 20 минут. Гарри «отчаянно желал» воссоединиться с семьёй — женой Меган Маркл и восьмимесячным сыном Арчи, которого не видел около двух недель.
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