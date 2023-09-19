Канада вышлет подозреваемого в шпионаже индийского дипломата

Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Канады приняли решение о высылке высокопоставленного индийского дипломата, сообщила журналистам глава МИД Мелани Жоли. По ее словам, которые приводит ТАСС, причина заключается в предположении канадских властей о причастности спецслужб Индии к убийству лидера сикхской общины североамериканской страны Хардипа Сингха Нижара в июне текущего года.

Мы выслали высокопоставленного индийского дипломата из Канады, — сказала Жоли.

По ее словам, высланный дипломат возглавлял в Канаде индийскую разведку. Глава МИД подчеркнула, что Оттава «не потерпит никакого вмешательства в свои дела» и добавила, что власти Канады ожидают «полного сотрудничества» от Нью-Дели по указанному вопросу.

Ранее 18 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава подозревает Индию в причастности к убийству Нижара. Мужчина был застрелен в провинции Британская Колумбия 18 июня. По словам Трюдо, в последние недели канадские спецслужбы изучали «заслуживающие доверия утверждения» о возможной связи агентов правительства Индии с этим убийством. Премьер-министр призвал власти Индии к сотрудничеству для установления всех обстоятельств произошедшего, заявив, что «любая причастность иностранного правительства к убийству канадского гражданина на канадской земле является неприемлемым нарушением суверенитета».

Хардипа Сингха Нижара застрелили на парковке храма. Преступление совершили два человека в масках.

Также газета The Sunday Times сообщила, что полиция Великобритании задержала сотрудника парламента королевства по подозрению в шпионаже на Китай. По данным издания, задержание произошло еще в марте, однако известно об этом стало только сейчас.

В свою очередь директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй пожаловался, что численность действующих на территории страны российских шпионов по-прежнему слишком велика, несмотря на попытки американских властей выдворить их из страны. По его словам, в Штатах за последние годы достигли существенного прогресса в высылке «сотрудников разведки РФ», но полностью эта угроза все еще не устранена.